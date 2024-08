Chiusa in bagno con un cuscino le impedisce di chiedere aiuto | salvata dall’irruzione dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pescia, 23 agosto 2024 – All’ultimo secondo è statadaie il suo lungo incubo è finito. Il suo compagno era diventato un feroce aguzzino, che per molto tempo l’aveva sottoposta a feroci violenze. Lei aveva taciuto perché temeva per la sua vita. Idella stazione di Pescia hanno arrestato un 50enne nigeriano, responsabile di maltrattamenti in famiglia. I militari sono stati allertati da alcuni vicini di casa, che avevano udito le grida strazianti di una donna che chiedeva. Le urla provenivano da un appartamento del centro storico. Intervenuti subito sul posto, ihanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione, sorprendendo un cinquantenne nigeriano chiuso a chiave incon la compagna, anch’essa di origini nigeriane. Sul volto della donna l’aggressore stringeva unper impedirle di gridare.