Cassese difende Meloni e attacca | Magistrati militanti che vogliono dettare virtù

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anche Sabino, docente universitario, già ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi ed ex giudice costituzionale, arriva in soccorso di Giorgiaper l’inchiesta sulla sorella Arianna. Secondo, una delle massime autorità in materia di Giustizia e Costituzione, non esiste né scandalo né reato se una dirigente di Fratelli d’Italia, la sorella della primer appunto, avesse avuto un ruolo nella scelta di alcuni dirigenti di aziende pubbliche. “In un sistema come il nostro – spiega – la voce dei partiti è ammessa, fin quando non si sconfina nell’arbitrio”. Ed è per questo che Giorgiainizia a considerare verosimili le voci di un agguato giudiziario a sua sorella per arrivare a lei, come ha anche sostenuto un altro insospettabile, Antonio Di Pietro.