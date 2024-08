Casa sociale per famiglie in difficoltà | finalmente un aiuto vero che cambia la vita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Se il progetto avrà successo, potrebbe dare una risposta concreta all’emergenza abitativa che affligge molte città italiane. L’emergenza abitativa è una realtà sempre più pressante nelle grandi città italiane. L’aumento costante dei prezzi degli affitti, combinato con la riduzione della disponibilità di appartamenti a lungo termine, sta creando un contesto insostenibile per molte. Molti proprietari preferiscono infatti affittare i propri immobili per periodi brevi, garantendosi così maggiori guadagni. In questo scenario, le persone con redditi bassi sono quelle che ne risentono maggiormente, venendo di fatto escluse dalla possibilità di vivere in città. Le persone con redditi bassi sono le più colpite dall’emergenza abitativa di molte città – designmag.