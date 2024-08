Bridget Jones | Mad About The Boy il nuovo poster del sequel è un tuffo nostalgico nel passato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) È stato diffuso ildel tanto atteso: MadThe Boy, ildella serie cinematografica di successo con protagonista Renée Zellweger. "decennio.diario", recita la tagline deldi: MadThe Boy, il quarto capitolo della serie cinematografica di successo. Nell'immagine promozionale, diffusa giovedì 22 agosto, Renée Zellweger è più bella che mai nei panni di, con un cardigan rosa e l'iconico diario rosso in mano. I fan hanno condiviso la loro eccitazione per il film - che arriverà nelle sale il 14 febbraio 2025 - attraverso i social media, con un utente di X che ha scritto: "Il vero cinema è tornato". Un altro fan ha twittato: "Ecco i miei piani per San Valentino".