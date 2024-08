Bologna le risposte dal mercato sono arrivate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il nuovocomincia a scrollarsi di dosso un po' di punti interrogativi. Ledal. In poche ore: Benjamin Dominguez, Pobega, Iling-Junior. Certo, manca ancora il centrale di difesa, ma arriverà . E pazienza se non sarà l'usato di lusso Hummels o il futuribile Logan Costa. Chi arriverà (si riparla con l'Arsenal per Kiwior) sarà funzionale alla causa, come finora lostati tutti, eccezion fatta per Karlsson, autentico buco nero dentro cui la rete scouting rossoblù sembra essersi persa. Tutto questo per parlare di fiducia: la fiducia, che questa dirigenza si è conquistata con una stagione al di sopra delle più rosee previsioni, delle loro in primis.