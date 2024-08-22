Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 10:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PROVINCIA DI Roma CI SONO CODE PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA LA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, RESTANDO SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL CENTRO STORICO E IL PORTO NELLE DUE DIREZIONI TUTTO PRONTO PER IL DIVINO ETRUSCO A TARQUINIA. LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:45 - ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS NEL TRATTO INTERESSATO PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI, LA FL 6 ROMA – CASSINO, LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA E, INFINE LA FL2 ROMA-TIVOLI LAVORI ANCHE A ROMA, LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:15 - SULLA FL3 ROMA VITERBO ANCORA SOSPESA PER ALLAGAMENTO IL RAMO DELLA FL3 CHE COLLEGA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E VIGNA CLARA MENTRE PER LAVORI È SOSTITUITA DA BUS TRA VITERBO E CESANO DI ROMA E LE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA ED FL7 ROMA MINTURNO SONO INTERROTTE, PER LAVORI, TRA MINTURNO E VILLA LITERNO ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS NEL TRATTO INTERESSATO PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI , LA FL 6 ROMA – CASSINO , LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA E LA FL2 ROMA-TIVOLI INFINE, LA METRO A DI ROMA È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 08. I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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