Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)DEL 22 AGOSTOORE 10.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DICI SONO CODE PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA LA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, RESTANDO SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL CENTRO STORICO E IL PORTO NELLE DUE DIREZIONI TUTTO PRONTO PER IL DIVINO ETRUSCO A TARQUINIA. LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE.