Un borgo di libri dal 27 agosto a Casertavecchia tema del festival letterario | l’intelligenza naturale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Oggi, alle 11,30, nella sala giunta del Comune di Caserta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone definitivo di “Undi”. Al lancio della settima edizione delsaranno presenti il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e l’ideatore e direttore della rassegna, Luigi Ferraiuolo. “Questa edizione – spiega una nota – vuole essere un invito a riscoprire le virtù e la conoscenza dell’uomo in un momento storico in cuiartificiale vuole prepotentemente imporsi nella vita di ogni giorno. Ecco, quindi, il“Intelligenza, fatti non foste a viver come bruti”. Ed è proprio il celebre passo del canto ventiseiesimo dell’Inferno della Divina Commedia a dare meglio il senso delche guiderà ospiti e protagonisti di “Undi”: la vera ragione dell’esistenza umana è, appunto, la continua ricerca della conoscenza”.