Superbike | Andrea Iannone non è contento dell’esame portoghese

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un esame che poteva essere passato, forse facilmente, con voti più alti. Questa la sensazione che si porterà dietrodi Go Eleven che ha vissuto un weekend a due facce. La prima, quella più arcigna, lo ha visto cadere nella Gara 1 di Portimao lasciandolo a bocca asciutta; la seconda in Gara 2, più dolce, lo ha invece portato a un passo dal podio grazie a un solido quarto posto partendo dalle retrovie. Una forza che, qualora fosse stata continua all’interno della tre giorni, avrebbe regalato grandi sorrisi al centauro abruzzese.su Portimao: “Gara 1? Caduta stupida” (Credit foto – pagina Facebook del pilota abruzzese)“Quella in Gara 1 è stata una caduta stupida. Sono entrato in mezzo alla curva con 2km/h in più e ho perso l’anteriore. Qui la prima curva è difficile.