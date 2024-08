Sono in pericolo di vita i 4 soccorritori ustionati nell’incendio di Torre Spaccata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – Rischiano lai quattroavvolti dalle fiamme ieri mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio al Pratone di. Tra loro anche una donna. "Abbiamo quattro pazienti in prognosi riservata e indi” – fa sapere Giuseppe Spaltro, direttore del Centro Grandidel Sant'Eugenio di Roma. Il più grave è il vigile del fuoco, 51 anni: è l'unico per ora non intubato, ma ha le ustioni più gravi per estensione e profondità. “Interessano il 54 per cento del corpo”. Potrebbero volerci ancora due settimane per capire come si evolveranno le sue condizioni di salute. Tre dei ricoverati saranno operati la prossima settimana per rimuovere “la parte necrotica delle ustioni” e effettuare una copertura con innesti da donatori del banco della pelle di Cesena. Se tutto andrà bene, il percorso sarà lungo.