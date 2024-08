Rabiot-Inter cosa c’è di vero? Una questione reale da sottolineare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) In questi giorni, un po’ a sorpresa, si sta parlando di nuovo diaccostato all’. Il centrocampista è svincolato dal 30 agosto, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, e cerca una squadra. Che sia quella nerazzurra non è così scontato. LO SVINCOLATO – Da poco più di cinquanta giorni Adrienè svincolato e l’è solo l’ultimo club al quale è stato accostato. Dopo sei anni con la Juventus non è arrivato il prolungamento del contratto, lasciandolo disponibile a parametro zero. Ma, nonostante non abbia neanche trent’anni (è un classe ’95), a oggi rimane senza squadra. Tanto che in questi giorni è diventato virale un suo video in barca, in vacanza.rimane disponibile sul mercato, ma non realmente per l’IL PROBLEMA – Alle voci sull’che può prendereda svincolato dopo la Juventus, un anno dopo Juan Guillermo Cuadrado, c’è tanto che stona.