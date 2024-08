Omicidio di Sharon Verzeni c’è un indagato per falsa testimonianza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Terno d’Isola – Mentre proseguono le indagini sull’di, la 33enne trovata morta in via Castegnate nella notte tra il 29 e il 30 luglio, emerge un nuovo elemento: un uomo è, ma l’accusa nei suoi confronti non è per, bensì per. L’autopsia ha rivelato cheè stata uccisa in modo rapido e violento, senza avere il tempo di difendersi. L’arma utilizzata potrebbe essere un coltello da cucina. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca di una persona vista in bicicletta nelle vicinanze del luogo del delitto, ritratta da alcune telecamere di sorveglianza. Le indagini in corso: due piste seguite dagli inquirenti I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, stanno esplorando due possibili piste.