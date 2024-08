NBA Jason Kidd | Irving decisivo per portare Klay Thompson ai Mavs

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dallas (Stati Uniti), 22 agosto 2024 – Uno dei colpi più importanti messi a segno nella “free agency” NBA dell’estate 2024 lo hanno piazzato senza ombra di dubbio i Dallas Mavericks che si sono assicurati le preziose prestazioni sportive di. Dopo ben 13 anni, la guardia californiana classe 1990 ha infatti deciso di voltare pagina e lasciare i Golden State Warriors, con cui ha vinto quattro anelli NBA, per mettere la sua firma su un contratto che lo legherà alla franchigia texana per i prossimi tre anni, nei quali gli verranno garantiti circa 50 milioni di dollari complessivi. A dargli il benvenuto con parole di grande stima ci ha pensato il coach: “Gli ho chiesto semplicemente di essere sé stesso e noi, dal canto nostro, dovremo cercare di fare tutto il possibile per favorire il suo inserimento all’interno della squadra.