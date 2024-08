Naufragio del Bayesian | I rapporti con i Servizi il braccio destro ucciso il processo | gli elementi che alimentano teorie del complotto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un lussuoso veliero di 56 metri che affonda durante una tromba d’aria mentre altre imbarcazioni, nelle vicinanze, superano senza problemi la burrasca. L’elenco delle vittime del: il magnate britannico dell’hi-tech Mike Lynch (proprietario del mega yacht) e alcuni suoi ospiti, invitati per festeggiare la sua assoluzione dall’accusa di frode arrivata a giugno dopo 12 anni di. Quasi tutti coinvolti, a vario titolo, nella battaglia legale tra ex imputati, avvocati, testimoni, vecchi e nuovi collaboratori. Senza dimenticare i legami delle aziende di Lynch con isegreti occidentali, la lotta al terrorismo e un’altra incredibile coincidenza: la morte deldel magnate (ex coimputato) investito poche ore prima da un’auto mentre faceva jogging a Stretham, vicino a Cambridge. Gli ingredienti del giallo ci sono tutti.