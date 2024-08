Minaccia e non paga Denunciato 55enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nonl’affitto e quando la proprietaria gli chiede di restituire le chiavi lui lainviando messaggi pesanti: identificato eper minaccemaceratese. Tutto è iniziato a fine giugno, quando la proprietaria di un appartamento che si trova a Corridonia ha sporto querela dichiarando di aver affittato con regolare contratto il suo appartamento a un maceratese. Questi da subito si è reso moroso nei confronti della proprietaria che vive a Jesi pertanto, la vittima ha avviato la procedura di sfratto. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto che la donna si accordasse con l’affittuario moroso per la riconsegna delle chiavi. Avvenuto ciò la donna ha ricevuto sul cellulare un messaggio minatorio da un’utenza da lei non conosciuta: "Si goda la serata finchè può che domani non si sa." recitava.