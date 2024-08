Meda accoltellato dopo una lite | grave 48enne È caccia all’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Monza), 22 agosto 2024 – Alcol, urla e coltelli. Un triangolo spesso interconnesso, che ieri sera ha portato a unepisodio di sangue a, con unferito in maniera molto. Protagonisti alcuni stranieri di origine pakistana. Siamo in via Milano. Gli uomini iniziano la loro serata alcolica, una birral'altra. Routine, in molti casi. Però a un certo punto, pare per futili motivi ancora tutti da chiarire, la situazione si scalda. Alcuni iniziano a litigare. Volano le urla, gli insulti. Poi uno dei presenti prende un coltello e si scaglia contro il connazionale, che rimane a terra sanguinante. Poi scappa, facendo perdere le sue tracce. Gli altri presenti danno l'allarme. Sul posto si precipitano i mezzi del 118, una ambulanza e una automedica. A ruota, tempestivamente, anche i carabinieri della compagnia di Seregno.