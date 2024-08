Mary e Frederik di Danimarca | la coppia royal più bella dell’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono passati più di sei mesi da quandosono diventati re e regina di. Era il 14 gennaio scorso e la regina Margherita, a sorpresa, lasciava il trono al figlio e alla nuora. I più benevoli ci videro, come motivazione, l’avanzata età della sovrana – 84 anni compiuti lo scorso aprile -, i più maliziosi, invece, il tentativo della precedente regina di salvare il matrimonio in crisi del figlio (a novembrevenne sorpreso a Madrid in compagnia di una donna che non era la moglie) vincolandolo alla consorte, attraverso la “promozione” della, per sempre. Una scelta, se così fosse, della regina Margherita che ha avuto i suoi effetti: oggi, davanti ai sudditi e al mondo,sembrano più uniti e affiatati che mai.