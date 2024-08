L’abbraccio della Grande Mela per Re Giorgio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) A undici anni dall’ultima One Night Only newyorkese, Reanimerà nuovamente New York con un evento organizzato per celebrare l’apertura del nuovo building al numero 760 di Madison Avenue. Il complesso, il cui progetto di ristrutturazione è del 2019, è stato interamente ripensato per includere unità residenziali, l’Armani Ristorante e le nuove boutiqueArmani e Armani Casa. Fonte: IPAArmani «Sono felice di tornare a New York per celebrare un progetto molto importante. La mia presenza in questa città – raccontaArmani – è sempre stata significativa e ha segnato momenti fondamentalimia carriera. L’apertura di Madison Avenue è un traguardo personale importante perché concretizza la mia visione dello stile nella città che forse per prima l’ha davvero accolta».