Il carcere delle polemiche Un’altra donna incinta in cella a Sollicciano L’accusa | furti e rapine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Non sarà da sola la giovane fiorentinadetenuta da sabato scorso neldi. Non sarà da sola perché a farle ’compagnia’, in una sorta di reparto ostetricia dietro le sbarre, troverà una ragazza di origini bulgare al sesto mese di gravidanza. Entrata a fine luglio, la 38enne ha alle spalle un ’curriculum’ costellato die reati di vario genere. Un cumulo di pene che gli è valsa un pass per, nonostante i mesi di gravidanza fossero già cinque. Intanto, il caso della 30enne non smette di far discutere. Unain gravidanza chiusa dentro unadi un, per di più fatiscente e insalubre come quello fiorentino, non è la migliore cartolina di una società civile.