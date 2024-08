I trucchi occhi per l’autunno 2024 da copiare dalle passerelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi ci dicono quali saranno le tendenze trucco dell’autunno/inverno. Il protagonista suglisarà ancora il colore. Secondo Juana Martin e Yanina, il make upautunnale si prepara a vivere una nuova estate grazie a tonalità accese e pastello. Parallelamente alle tonalità vivaci, il marrone torna a essere protagonista della mezza stagione da Chakra HC e Mabille HC. Cancellate dalla decolorazione, le sopracciglia scompaiono sui volti delle modelle di Mugler e Coperni. Ledi Vivetta e Germanier, invece, hanno dimostrato come il make up autunnale sia disposto a rompere ogni regola anche grazie a dettagli luminosi.