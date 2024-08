Ha passato tutta la giornata giocando ai videogiochi | dopo 24 ore dopo era morta | la disperazione dei genitori della bimba Milly-Rose di 6 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una vicenda toccante e terribile quellapiccolaStirrup di seidi DentonconteaGreater Manchester, in Inghilterra. “Era felice ed amorevole, halaai24 oreera”, hanno raccontato iShaun e Phillipa. Lalo scorso febbraio è stata portata d’urgenza al Royal Manchester Children’s Hospital.alcuni controlli si è scoperto che era affetta da una rara malattia genetica non diagnosticata ed èimprovvisamente,aver contratto un semplice virus intestinale, secondo quanto riferito da un’inchiesta e come riporta il Manchester Evening News.