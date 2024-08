Guida ubriaco e finisce in un fosso a Cesena | denunciato 40enne con patente sospesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 -vae con lada maggio dello scorso anno quando, improvvisamente, ha perso il controllo dell'auto ed è finito in unstradale in via Violetti, nel quartiere Al Mare. Il tutto è accaduto l'altra sera, intorno alle 19, quando un quarantenne di Bertinoro alladi una Mercedes ha perso il controllo della propria macchina finendo fuori strada e rischiando di causare un incidente che avrebbe potuto coinvolgere altre auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia locale. Al loro arrivo gli agenti hanno chiesto al conducente, in evidente stato di ebbrezza, di sottoporsi all’alcol test, a cui successivamente è risultato positivo con un tasso di 3,74.