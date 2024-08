GP Olanda 2024 Verstappen | 200 gare? Sono già nella seconda parte della mia carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Questa insarà la mia duecentesima gara, penso di non correrne altre duecento. Penso di essere già oltre la metàmia. Una pausa molto bella, passata in compagnia di amici e famiglia. È stato comunque un mese utile per staccare dalla Formula 1 e pensare ad altro.contento di essere qui in, guardo con ottimismo ad un weekend dove pare possa esserci anche un po’ di pioggia. Voglio capire meglio la macchina cercando di avere un weekend pulito. Abbiamo fatto tante analisi nel corsososta, cambieremo alcune cose. Sicuramente non posso dare per certo che saremo noi a vincere la gara“. Queste le parole di Max, pilota RedBull, nel corsoconferenza stampa piloti alla vigilia delle prove libere del GP d’, sul circuito di Zandvoort.