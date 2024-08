Fungaioli nuove regole nel bosco Vademecum per le ricerche e precauzioni anti peste suina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pontremoli (Massa Carrara), 22 agosto 2024 – Aumentano le liste di attesa nei ristorper gustare i funghi del, ma la stagione è partita al rallentatore. Sembra facile dire porcino L’estate calda e le recenti piogge fanno trepidare gli appassionati cercatori che non vedono l’ora di immergersi tra castagni e faggete alla ricerca del prezioso prodotto del.Il meteo però non aiuta e i cercatori di funghi invece di riempire canestri sono costretti a sfogliare la margherita col naso all’insù scrutando lune e anemometri per alimentare la speranza di una buona caccia. In servizio permanente effettivo sono numerosi i ’detective’ del boleto che in Lunigiana e sul territorio apuano riescono a catturare nelanche le cappelle più nascoste per riempire le cassette da esporre come trofei ai ghiottoni di turno.