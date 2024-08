F1 Lando Norris | Ho commesso troppi errori devo fare meglio per battere Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una nuova possibilità.è pronto alla sfida nel ritorno della F1 dopo la pausa estiva. Si correrà a Zandvoort (Paesi Bassi) e il pilota britannico della McLaren è tra gli osservati speciali per rivaleggiare con il padrone di casa, Max, leader del Mondiale 2024 con la Red Bull.spera di imparare dai propri, perché spesso non è stato in grado di sfruttare il pacchetto a sua disposizione. “Non ho fatto nulla di particolare nel corso di questa pausa. Ho rivisto alcune cose e cercherò di trarre giovamento. Sono in lotta per il campionato con Max e questo già è un motivo per essere soddisfatto, ma non mi accontento“, le parole di. “Non posso permettermi certi, che mi hanno fatto perderepunti”, ha ammesso l’alfiere della scuderia di Woking.