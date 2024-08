F1 GP Olanda Norris | Devo fare meno errori per battere Verstappen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sale l’attesa per il ritorno in pista della Formula 1. A Zandvoort, Landoe la McLaren dovranno dare il massimo per, forte del supporto del pubblico di casa: “Non ho fatto granché durante la pausa. Ho rivisto alcunipassati e cercherò di trarne un vantaggio. Sono in lotta per il campionato con Max ed è un motivo per essere soddisfatti, ma non mi accontento ancora”, esordisce Lando. “Non posso più permettermibanali, mi hanno fatto perdere troppi punti per strada. Sto lavorando con il team per essere ancora più forte. Sono concentrato”, ha aggiunto il britannico.fa riferimento alle sue partenze, grande difetto dell’alfiere McLaren negli scorsi GP: “passi avanti in partenza, perdo sempre troppo, oppure, in alcune circostanze, sono stato fin troppo prudente“.