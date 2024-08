F1 Frederic Vasseur | A Zandvoort mi aspetto una lotta sul filo dei centesimi sarà fondamentale ogni dettaglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo quasi un mese di pausa estiva si riaccendono finalmente i motori in Formula Uno con il weekend di, sede del Gran Premio d’Olanda 2024 valevole come quindicesimo round della stagione. Obiettivo podio non scontato per la Ferrari, che dovrà battagliare con Red Bull, McLaren e Mercedes in un contesto ormai estremamente equilibrato e appassionante. “Siamo arrivati alla pausa estiva con il Gran Premio del Belgio nel quale come squadra abbiamo complessivamente mostrato una buona prestazione, conquistando la pole position e un piazzamento da podio con Charles, risultati che ci hanno dato fiducia. Ripartiamo da, un circuito completamente diverso da Spa-Francorchamps, corto, stretto e tortuoso nel qualepiccolo, soprattutto in qualifica visto che superare è veramente difficile”, le sensazioni della vigilia di Fred