Cristiano Ronaldo apre il suo canale Youtube boom di iscritti in poche ore

(Di giovedì 22 agosto 2024) Aore dall’apertura del suo nuovo, èdiinore e dunque ecco nuovi record per, che se in campo fatica ormai a fare la differenza come negli anni d’oro, sui social è invece ancora un indiscusso numero uno. Su “UR”,di CR7 creato da meno 24 ore, ci sono già 17.7 milioni dia mezzogiorno del 22 agosto. L’attaccante dell’Al-Nassr, per lanciare il suo progetto, ha anche sfruttato il claim “Siuuubscribe”, rifacendoci alla sua iconica esultanza.il suodiinore SportFace.