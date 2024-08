Contagio da West Nile Un 69enne ricoverato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un uomo di 69 anni, di Guastalla, è statoin Rianimazione, all’ospedale della Bassa, dopo essere stato colpito da effetti legati alVirus. Ora le sue condizioni risultano essere in netta ripresa, considerato fuori pericolo di vita. Ma inizialmente le sue condizioni sono apparse piuttosto preoccupanti. Il malore si è verificato la vigilia di Ferragosto. I familiari hanno dato l’allarme al 118 quando hanno notato lo stato di choc in cui si trovava il pensionato, fino a quel momento in discrete condizioni di salute. Sono intervenuti ambulanza e personale sanitario. Subito è stato ipotizzato un possibile ictus, con un trasferimento d’urgenza del paziente all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Poi, esclusa questa ipotesi, si è deciso per il rientro dell’uomo all’ospedale di Guastalla, con ricovero in Rianimazione.