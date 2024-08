Classifica Vuelta a España 2024 sesta tappa | O’Connor trova la fuga bidone quasi 5? su Roglic! Tiberi 7

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bensi è inventato una splendidanelladelladi Spagna: l’australiano ha attaccato da lontano in una frazione di 185,5 km particolarmente mossi e ha trionfato in solitaria a Yunquera, con un vantaggio disette minuti nei confronti del gruppo. L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale ha così ribaltato lagenerale e ora è balzato di forza al comando della graduatoria, indossando in maniera perentoria la maglia rossa e cullando grandi sogni di gloria. Stiamo parlando di un ciclista dotato di ottime qualità e che davvero potrebbe tenere duro in terra iberica: gli annunciati big della vigilia dovranno seriamente adoperarsi nei prossimi giorni se vorranno scalzarlo dalla vetta.