C’è un caso sospetto di vaiolo delle scimmie e scatta il fuggi fuggi in ospedale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Questa mattina un uomo che si è recato al reparto di Urologia dell’San Giovanni di Dio di Agrigento ha scatenato il panico per undi, sul quale si è rafforzata l’attenzione in Italia dopo che il 14 agosto l’Oms ha annunciato una nuova emergenza sanitaria connessa all’epidemia di un nuovo ceppo di Mpox più contagioso. Il panico inMolti testimoni hanno raccontato che un cittadino africano, insieme ad un suo connazionale, dopo la triage si era presentato per sottoporsi ad una visita specialistica lamentando un forte malore. Dopo il controllo e gli esami del sangue si è diffusa la voce che l’uomo potesse avere il, notizia che ha scatenato il panico tra gli altri pazienti in attesa che sonoti via a gambe levate.