Abbonati È smart | partita la campagna abbonamenti di Atb Liliana Donato | Cittadini al centro di una mobilità integrata e moderna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. “. È”. Atb e Teb lanciano lastagione 2024/2025 e lo fanno con un claim efficace e incisivo. Sono infatti sufficienti due parole per riassumere al meglio non solo il contenuto dell’iniziativa ma anche la mission di un’azienda, quella dedita al trasporto pubblico locale di Bergamo, votata da un lato alla ricerca delle strategie migliori per rispondere ai desiderata dei, gli utenti finali, e dall’altro alla volontà di farlo garantendo un’eccellenza, quella del servizio, capace di andare di pari passo con la modernità dei tempi.