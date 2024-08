30 anni dalla fisarmonica del nonno all’arrivo del primo figlio | il percorso di un rapper testardo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lazza riflette sulla vita a 30: un compleanno importante a Ibiza Quando Lazza, ilmilanese il cui vero nome è Jacopo Lazzarini, ha compiuto 30il 22 agosto, ha condiviso un messaggio riflessivo su X. Ha ricordato un consiglio del collegaFabri Fibra: “Fino a 30, non capisci niente della vita. Vediamo se capisco qualcosa a partire da domani” Con questa prospettiva introspettiva, Lazza sta festeggiando il suo compleanno importante mentre è in vacanza a Ibiza con la sua compagna, Greta Orsingher, che aspetta il loro, e amici intimi, tra cui il collegaGeolier. Che la saggezza di Fabri Fibra sia vera o meno, Una cosa è certa: Lazza ha padroneggiato la sua arte nella musica. Dal 2012, ha pubblicato tre album in studio, due EP, tre mixtape e oltre 30 singoli.