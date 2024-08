Vandali in azione all’oasi naturalistica | rubati gli strumenti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Oasidella Martesana del Wwf, bilancio agostano con amarezza causa visita: hanno danneggiato cartelli, infrastrutture per l’attività didattica, recinzioni degli stagni e un “bugs hotel”. Tutto già ripristinato, denuncia presentata, "rimane il rammarico - così i volontari - per l’assenza di rispetto dimostrata nei confronti del tempo e del denaro investiti da associe volontari". L’episodio risale a qualche giorno fa, le foto sono state pubblicate dall’associnei giorni scorsi. "Gli ignoti sono entrati nell’Oasi senza tener conto dei divieti di accesso e del cancello chiuso. Hanno preso di mira alcune strutture posizionate lungo il percorso e utilizzate dai volontari per fare attività didattico-divulgative.