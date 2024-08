Ultima chiamata per Jazz al Castello Lo ’XY Quartet’ chiude la rassegna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) ’al’ conclude la programmazione domani a Rocca Tiepolo con l’esibizione dell’XY Quartet (ore 21,30, ingresso gratuito). Sul palco saliranno Nicola Fazzini (sax alto), Alessandro Fedrigo (basso elettrico), Saverio Tasca (vibrafono) e Luca Colussi (batteria). L’ XY Quartet nasce dal bisogno condiviso da Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo di creare un mondo sonoro, uno scenario per possibilità improvvisative nuove e nuove forme di scrittura musicale. Sequenze intervallari, pitch classset, ritmi non retrogradabili e multimetrie sono alcuni degli elementi che costituiscono la grammatica del linguaggio XY. La formazione, nata nel 2011, ha all’attivo cinque album pubblicati per nusica.