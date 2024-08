Scoperti 20 lavoratori in nero nel settore della ristorazione | in arrivo maxi multa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 - La Guardia di finanza di Bologna ha individuato ventiinsolo nel mese di agosto, tutti impiegati nella. Il Comando provinciale, in occasionestagione estiva, ha disposto un potenziamento per i controlli di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nel capoluogo, meta di un sempre più elevato numero di turisti. In particolare, soltanto dall’inizio di questo mese, nell’ambito di controlli mirati nei confronti di alcune attività economiche che operano nel, sono stati individuati venti“in”, in prevalenza di nazionalità italiana.