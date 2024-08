Scontro Salvini-Tajani sullo Ius scholae ma Piantedosi apre | La discussione va affrontata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È un’apertura. Seppur timida, ma rimane pur sempre un’apertura. Il tema dello Iusfa da padrone al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. E il ministro dell’Interno Matteospiega che il problema c’è, che va affrontato e approfondito: «Non vorrei anticipare discussioni che in questi giorni sono un po’ complicate, ma bisogna porsi il problema di come rendiamo “i migranti nostri cittadini”». Dallo stesso evento, in un punto stampa, arriva anche la chiusura del ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo: «Legge che funziona non si cambia». Le posizioni della maggioranza Tutto ero iniziato con la pallavolista e vincitrice dell’oro olimpico Paola Egonu. Era proseguito con il murale che la street artist Laika le aveva dedicato e poi con le polemiche successive alle parole del generale Roberto Vannacci.