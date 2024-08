Rc auto segnali positivi per gli automobilisti Premi in calo ad Arezzo e Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – Assicurare l'in Toscana costa oggi, di media, 32 euro in più che a gennaio 2024. E' quanto rileva l'osservatorio congiunto di Facile.it e Assicurazione.it, che registra un incremento del 5% dell'Rcsu base semestrale, con uno medio che sale nella regione a 671,58 euro. L'indagine evidenzia, prò, una novità. Ovvero che, dopo anni di rincari, in alcune province toscane assicurare l'costa meno, con cali fino al 10% a luglio rispetto a gennaio 2024. Ciò si verifica, in particolare, ad, dove ilo è di poco superiore a 538 euro e la flessione rispetto a gennaio supera il 10%, e, dove invece si paga di più della media regionale, ben 715,42 euro, ma c'è stato comunque unsemestrale del 3,3%.è la seconda provincia toscana, dove, in valore assoluto, l'Rccosta di più.