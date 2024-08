Processo finito con una doppia assoluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Fu un caso fortuito a provocare l’incidente tra i due aerei militari Tornado, avvenuto nei cieli piceni il 19 agosto 2014, nel corso di un’esercitazione, e nel quale persero la vita i quattro componenti degli equipaggi: Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Paolo Piero Franzese. Lo scrive il giudice Matteo Di Battista nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso primo dicembre, ha assolto gli ufficiali dell’Aeronautica militare Bruno Di Tora e Fabio Saccottelli dalle accuse di omicidio colposo e disastro aviatorio. Secondo il giudice, le carenze informative nelle fasi di pianificazione e di briefing, su cui si basava l’accusa, "non sono state dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio". La collisione avvenne in seguito all’abbassamento di quota da parte dell’equipaggio dell’aereo Freccia 21, che finì per schiantarsi contro il Freccia 11.