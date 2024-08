Perché è affondato Bayesian ipotesi choc sul terribile naufragio dello yacht di lusso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Continuano le operazioni dei sommozzatori al largo delle coste siciliane per cercare di recuperare i corpi dei dispersi deldel. Al momento, sono sei le persone tratte in salvo vive, quindici i dispersi e un morto, il cuoco di origine canadese che lavorava a bordo. Intanto, in queste ultime ore è emersa una ricostruzione sulil veliero lungo 56 metri siacosì rapidamente. Finora sappiamo che la barca è stata sorpresa in mare all’alba da una violenta tromba d’aria. Ma in quella zona di mare c’erano altre imbarcazioni oltre ale queste sono sopravvissute indenni alla bufera, come ad esempio la nave danese che per prima si è recata sul posto e ha prestato i primi soccorsi. Cosa è successo quindi in quei terribili momenti? A fare una ricostruzione della tragedia è ora il Financial Times.