Nuoto Sun Yang torna in piscina dopo la squalifica per doping

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tutto pronto per il ritorno indi Sun, nuotatore cinese che nel 2020 era statoto per. Inizialmente sospeso per otto anniaver distrutto con un martello un campione del suo sangue prelevato durante un controllo a sorpresa, la sua pena era stata poi ridotta a quattro anni.aver visto sfumare le Olimpiadi di Parigi 2024 – la suaera finita il 28 maggio 2024, troppo tardi per prendere parte all’appuntamento olimpico -, il ritorno in vasca del 32enne è previsto in occasione dei Campionati cinesi di, al via domenica 25 agosto. Sunsarà ai nastri di partenza dei 400 stile libero, specialità dove vanta un oro e un argento olimpico e ben quattro ori mondiali., SuninlaperSportFace.