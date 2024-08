L’ultimo stronzo dotato di stile e l’epoca di chi si dichiara antifa in bio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La più saggia delle mie amiche, domenica, mi ha scritto: «Ci siamo tolte dalle palle anchedi. Ora solo stronzi semplici. Con la panza, talvolta». Mi è un po’ spiaciuto che il mio articolo su Alain Delon fosse già uscito, perché quel messaggio era proprio il coccodrillo perfettissimo. Ancora non sapevo d’essermi sbagliata. E ancora non avevo visto il contraccolpo. Che m’ero sbagliata è stato chiaro lunedì mattina. Alain Delon occupava le prime pagine dei quotidiani più che se fosse, chessò, morto Chalamet o come diavolo si chiama quell’attor giovane sexy come un comodino. Con foto da giovane (Corriere) o da vecchio (Repubblica), quindi con un’escursione temporale da «mi sento male, non respiro, rianimatemi» a «è ancora un figo colossale» – ma sempre in quota Mastroianni.