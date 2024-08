L’ottava edizione di Gustarte a Durazzano e la valorizzazione del vino che ingannava i pastori

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 21 agosto 2024)si propone come un contenitore di iniziative tese ad alimentare la resistenza contro l’oblio delle tradizioni dei piccoli comuni Dal 22 al 25 agosto a(Benevento) va in scenadi, la manifestazione per valorizzare le tipicità enogastronomiche e promuovere le bellezze naturalistiche e storiche di un territorio magico sospeso tra il Sannio e la Terra di Lavoro. L’evento intende far conoscere, valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica, artigianale ed artistica locale. Per questa mission,si propone come un contenitore di iniziative, tutte concentrate ad alimentare la resistenza contro l’oblio delle tradizioni dei piccoli comuni che costituiscono l’elemento caratterizzante della nostra Italia.