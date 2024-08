L’Arsenal su Osimhen | Manna a Milano per sbloccare l’affare – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024)torna alla carica peroggi a. Tramontano Chelsea e PSG. Le ultime sul futuro del nigeriano.rientra prepotentemente nella corsa per Victor, con il Napoli pronto a trattare la cessione del suo bomber. Il Corriere dello Sport svela il ritorno di fiamma dei Gunners: “E così, beh, welcome back Arsenal. Bentornato, benvenuto a corte: i Gunners sono da tempo alla ricerca di un centravanti che rinforzi il reparto, ma dopo aver trattato a lungo un altro Viktor con la lettera K, Gyökeres, si sono messi alla finestra in attesa. A guardare, a scrutare la storia, la situazione e l’evoluzione economica del colpo”.