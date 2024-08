John Cena | The Rock ha dominato gli anni 90? ma i numeri di Roman sono migliori dei suoi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Theè tornato in WWE all’inizio dell’anno dopo una lunga pausa per affiancareReigns in vista del suo match titolato contro Cody Rhodes a WrestleMania 40. SiaReigns che Thehanno carriere nel wrestling che posessere considerate eccezionali, con numerosi regni titolati e record infranti, imprese che pochi posvantare. Tuttavia,crede cheReigns sia attualmente superiore a The. In una recente puntata del podcast Club Shay Shay,ha elogiato Reigns, definendolo il più grande di tutti i tempi e sottolineando il suo contributo alla WWE negli ultimi 12: “Thesarebbe al secondo posto tra i più grandi di tutti i tempi,” ha spiegato. “Ha fatto la differenza negli’90, ma questa volta non posso dirlo: Theè sempre il numero 1. Tuttavia, ididi quelli di Dwayne.”