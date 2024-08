JK Rowling ha cancellato 27 post su X contro Imane Khelif | è stata citata in giudizio dalla medaglia d’oro olimpica di pugilato femminile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La campionessache ha ottenuto laalle recenti Olimpiadi a Parigi,, è passata al contrattacco in seguito a offese gratuite e numerose apparse sul Web e non solo. Dopo la denuncia presentatapugile algerina, la procura di Parigi ha aperto un’indagine per “molestie informatiche e insulti pubblici a causa del genere, istigazione pubblica alla discriminazione e insulto pubblico a causa dell’origine”. Tra coloro che hanno pubblicato informazioni errate sufigurano personaggi pubblici come Donald Trump, Elon Musk e J. K.oltre a diversi politici italiani. La denuncia del legale di, Nabil Boudi, èpresentatale piattaforme social, tra cui X, anzichéun autore specifico.