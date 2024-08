Incidente Toniolli la Procura indaga per lesioni colpose

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI - Ladi Treviso ha aperto un'indagine per lesionegravissime a seguito dell'occorso il 14 agosto scorso alla 19enne ciclista trentina Alice. L'atleta, fuori pericolo di vita, è ricoverata all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso, in prognosi riservata ed è stata sottoposta a interventi chirurgici (gravissimo trauma cranico,al torace, a una vertebra e frattura a una gamba). Sotto accusa è il muretto contro cui Alice si è schiantata dopo uno sbilanciamento - forse per prendere una borraccia, forse per aver urtato la ruota posteriore della bicicletta di un'atleta che la precedeva - mentre si trovava in gruppo. Il muretto doveva essere coperto con protezioni e, sembra, che gli organizzatori ne fossero a conoscenza.