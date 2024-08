Incidente a Cinisello Balsamo investita da un’auto e sbalzata per cinque metri | è gravissima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Milano), 21 agosto 2024 – Grave, questa mattina poco dopo le 10.30, in via Fratelli Picardi, a, nel Milanese. Stando alle prima informazioni dell’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza,mobile ha investito un pedone, una donna di 86 anni. A causa dell’impatto con la vettura, la donna è stataper. Subito soccorsa, è stata trovata in arresto cardiocircolatorio e trasportata all’ospedale Niguarda di Milano con manovre di rianimazione in corso. Ha riportato anche diversi traumi. L’uomo alla guida dell’auto, un 58enne, non ha riportato traumi evidenti ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di. Sul posto i soccorsi sono intervenuti con due ambulanze emedica. Presenti anche gli agenti della Polizia LOcale per ricostruire la dinamica e le cause di quanto avvenuto.