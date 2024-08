Il ritorno di Phil Collins il giornalista Simon Napier-Bell rivela | Presto ascolteremo nuova musica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si avvicina il coming back di: nelle ultime ore stanno circolando rumours sulla voce di In The Air Tonight, secondo le quali sarebbe in fase creativa. L‘artista britannico ha pubblicato Going Back nel 2010, album di cover di brani anni Sessanta mente risale al 2003 l’ultima release di inediti con la colonna sonora del film d’animazione Koda Fratello Orso (l’anno precedente è quello di Testify, settimo lavoro in studio). La fonte, il notoha intervistato l’ex Genesis nella sua abitazione di Ginevra in merito alla chiusura dello storico club londinese, Marquee Club e successivamente ha postato sui social un’immagine insieme all’artista, lasciandosi scappare una succosa anticipazione:, si avvicina ildell’artista?Le indiscrezioni “Ieri abbiamo girato insieme aa casa sua sul Lago di Ginevra.