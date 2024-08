Firenze la truffa della gomma bucata | Un uomo si è offerto di aiutarmi ma mi ha portato via tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 - Con la scusaruotasi sono offerti di aiutarla e le hannovia la borsa con dentro due cellulari, il portafogli, i documenti e anche le chiavimacchina. E' successo martedì, intorno alle 14.30, in via Pistoiese. Vittima una 50enne fiorentina. Secondo quanto denunciato agli agenti, la donna era uscita da lavoro quando si è resa conto di avere lamacchina a terra. Le cause sono ancora da chiarire: la vittima, infatti, non sa se siano stati i malviventi che poi l'hanno seguita e derubata i responsabili o meno. "All'altezza di via Pistoiese – racconta la malcapitata – mi sono resa conto che avevo forato e allora mi sono fermata. E' la prima volta che mi succede una cosa del genere, quindi non ero pratica".