Enotria | The Last Song svela una nuova location a Gamescom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il vibrante soulslike: The, ispirato al folklore italiano, sarà giocabile alla2024 a Colonia, in Germania, con molto in serbo prima della sua uscita il mese prossimo. In concomitanza con l’inclusione dialla, lo sviluppatore Jyamma Games ha rilasciato un nuovo trailer di gioco, offrendo un nuovo sguardo al combattimento. Per celebrare la, i giocatori possono leggere di più sulla tradizione del gioco e sulle ispirazioni che hanno contribuito a plasmarlo. Fortemente ispirata alla civiltà etrusca, Falesia Magna svolge un ruolo simile a quello dell’Impero Romano nella storia dell’. Questa regione attinge dall’architettura, dalle tradizioni e dai costumi etruschi e romani ed è un potente impero antico.